Правительство выделит миллиард на закупку школьных автобусов

Правительство сегодня принимает решение о выделении 1 млрд грн на закупку школьных автобусов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, средства будут выделены в виде субвенции для регионов.

"В прошлом году мы так же выделяли 1 млрд грн на эту программу закупок. Было приобретено 434 школьных автобуса", - рассказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что в прошлом году и в этом году приоритет отдается украинским производителям.

Экономическая правда