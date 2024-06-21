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Правительство выделит миллиард на закупку школьных автобусов

Пятница, 21 июня 2024, 14:17 - Виктор Волокита

Правительство сегодня принимает решение о выделении 1 млрд грн на закупку школьных автобусов. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, средства будут выделены в виде субвенции для регионов.

"В прошлом году мы так же выделяли 1 млрд грн на эту программу закупок. Было приобретено 434 школьных автобуса", - рассказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что в прошлом году и в этом году приоритет отдается украинским производителям.

Экономическая правда

Шмыгаль Кабмин правительство
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