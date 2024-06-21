Кабмин разрешил воинским частям ВСУ производить дроны
Пятница, 21 июня 2024, 16:47 -
Кабинет Министров Украины разрешил воинским частям Вооруженных сил осуществлять хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 июня.
Перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных сил, утвержденный постановлением Кабмина от 25 июля 2000 года №1171, дополнен таким видом деятельности, как "производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования".
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Экономическая правда
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