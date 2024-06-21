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Исключения: правительство рекомендует увеличить сроки расчетов при экспорте-импорте некоторых товаров

Пятница, 21 июня 2024, 18:09 - Виктор Волокита

Кабинет министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения относительно предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

В сообщении также говорится, что правительство рекомендовало НБУ, в частности, увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения.

"Сегодня мы предоставили возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам. Это важно для предприятий, которые, например, хотят усилить свои мощности и нуждаются в высокотехнологичном импортном оборудовании, которое долго изготавливается", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, по инициативе Федерации работодателей и после консультаций с бизнесом правительство рекомендовало НБУ увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров. 

"Речь идет, в частности, о продукции машиностроения - станки, станки, технику и тому подобное. Решение касается также позиций, экспорт которых осложнился из-за ограничений в работе портов. Например продукции металлургии или агросектора", - добавила Юлия Свириденко. 

Согласно решению Правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:

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  • станки для обработки различных материалов, в т.ч. лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т.д.
  • водоструйные режущие машины;
  • машины (включая прессы) для обработки металлов;
  • машины и аппараты для пайки или сварки;
  • шасси, кузова, прицепы и полуприцепы и т.п;
  • машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;
  • трубы и трубки;
  • электрические двигатели и генераторы;
  • шасси с установленными двигателями и т.д.

Кроме того, правительство рекомендует НБУ увеличить с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов на некоторые товары агропроизводства, в частности, пшеницу, рожь и т.д. 

Экономическая правда

Кабмин правительство импорт экспорт
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