Исключения: правительство рекомендует увеличить сроки расчетов при экспорте-импорте некоторых товаров

Кабинет министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения относительно предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В сообщении также говорится, что правительство рекомендовало НБУ, в частности, увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения.

"Сегодня мы предоставили возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам. Это важно для предприятий, которые, например, хотят усилить свои мощности и нуждаются в высокотехнологичном импортном оборудовании, которое долго изготавливается", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, по инициативе Федерации работодателей и после консультаций с бизнесом правительство рекомендовало НБУ увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров.

"Речь идет, в частности, о продукции машиностроения - станки, станки, технику и тому подобное. Решение касается также позиций, экспорт которых осложнился из-за ограничений в работе портов. Например продукции металлургии или агросектора", - добавила Юлия Свириденко.

Согласно решению Правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:

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станки для обработки различных материалов, в т.ч. лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т.д.

водоструйные режущие машины;

машины (включая прессы) для обработки металлов;

машины и аппараты для пайки или сварки;

шасси, кузова, прицепы и полуприцепы и т.п;

машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;

трубы и трубки;

электрические двигатели и генераторы;

шасси с установленными двигателями и т.д.

Кроме того, правительство рекомендует НБУ увеличить с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов на некоторые товары агропроизводства, в частности, пшеницу, рожь и т.д.

Экономическая правда