В "Укртатнафте" сформируют независимый набсовет

НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины - единственные акционеры ПАО "Укртатнафта" - запустили процесс формирования независимого наблюдательного совета предприятия.

Соответствующее решение общего собрания компании было принято 21 мая 2024 года, сообщили в "Нафтогазе".

"Мы продолжаем системно внедрять реформу корпоративного управления на всех ключевых предприятиях, в которых „Нафтогаз" является акционером.

Избрание независимого наблюдательного совета "Укртатнафты" будет способствовать эффективности компании и обеспечит контроль за ее деятельностью в соответствии с требованиями ОЭСР", - заявил глава Группы „Нафтогаз" Алексей Чернышов.

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Процедура избрания и назначения совета будет осуществляться в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

Независимые представители, избранные на публичном и прозрачном конкурсе, будут составлять большинство в будущем наблюдательном совете. Также в него войдут представители акционеров, добавили в "Нафтгозе".

Напомним:

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Акции "Укрнафты", "Укртатнафты", "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" (ЗТР) были изъяты "для нужд государства" и переданы Министерству обороны в ноябре 2022 года.

Бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" 8 и 10 ноября 2022 года соответственно.

"Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты" - эти акции не были изъяты.

Группа компаний, неформально известная как группа "Приват", которую связывают с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, владела около 42% акций. Остальные акции принадлежали около 11 000 мелких акционеров, среди которых в основном - бывшие или нынешние работники компании, инвестиционные и пенсионные фонды. Все эти акции были изъяты государством вместе с акциями группы "Приват".

Сейчас долей корпоративных прав "Укртатнафты", которая принадлежала частным владельцам, управляет Минобороны. Остальные - 43,05% акций - компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта", которая является частью Группы "Нафтогаз", получила новоизбранный наблюдательный совет, в который вошли три независимых члена и два представителя акционеров - Министерства обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда