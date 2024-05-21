Минэнерго готовит решение о "посильном тарифе" на электричество для населения

Министерство энергетики сейчас продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения, окончательного решения еще нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, пишет "Укринформ".

"Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы", - заявил Колесник.

По его словам, незначительное повышение тарифов на свет для населения в прошлом году позволило энергетикам восстановить 3 ГВт мощности электростанций.

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"Окончательного решения по конкретной цене нет", - подчеркнул замминистра.

По его словам, министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на генерации.

Напомним:

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергоотрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак.

В Министерстве энергетики изучают возможности корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

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Экономическая правда