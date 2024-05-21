Минфин привлек 11,5 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 21 мая привлекло в госбюджет более 10,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, от размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 15,05% удалось привлечь 1,64 млрд грн.

А от продажи ОВГЗ со сроком обращения 1,8 года поступило 3,1 млрд грн под 16,07% годовых.

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При этом размещение бумаг со сроком обращения более трех лет под 16,93% годовых принесло госбюджету 3,1 млрд грн.

Также Минфин разместил облигации, номинированные в евро, на 60 млн со сроком погашения в 1 год и ставкой 3,23%.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 14 мая привлекло в госбюджет более 11,5 млрд грн.

Экономическая правда