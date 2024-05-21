Украинцы в Польше за два года зарегистрировали более 48 тысяч ФЛП

Украинцы за последние два года зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. В 2023 году ежемесячно регистрировали около трех тысяч ФЛП.

Об этом Укринформу сообщили в Дія.Бізнес в Варшаве.

"За два последних года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. До начала полномасштабного вторжения наши соотечественники открывали около 200 индивидуальных предприятий в месяц. Весной 2022 года их количество выросло с 600 до 1 700. Следующие месяцы украинцы регистрировали ежемесячно уже по две тысячи ФЛП, а в 2023 году этот показатель достиг отметки в три тысячи в месяц", – говорится в сообщении.

Бизнес подсчитали, что в прошлом году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний. На первом этапе наши предприниматели в основном ориентировались на украинского покупателя.

Реклама:

"Например, сегодня в украинскую "Черноморку", "Львовские круассаны" или Milk Bar очереди стоят на улицу. Люди по два часа ждут, чтобы сесть за столик. И если раньше это были преимущественно украинцы, то теперь мы видим, что около 40% в этих очередях поляки. Рядом с нашим офисом открылся украинский салон красоты, где работают наши девушки, говорят на украинском, но 80% трафика при этом – это уже польские женщины", – отметила руководитель центра Дія.Бізнес в Варшаве Виктория Корытник.

Напомним: