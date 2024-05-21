В Минсоцполитики надеются на увеличение закупок через Прозорро за средства иностранных доноров

Закупки государственных заказчиков за средства иностранных доноров все чаще переходят в электронную систему Прозорро, что повышает их эффективность и конкурентность.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

"Проведение закупок на тендерах и по рамочным соглашениям через Государственное учреждение "Профессиональные закупки" уже продемонстрировали свою эффективность, ведь это экономит не только средства, но еще и время заказчика.

Отныне ГУ "Профессиональные закупки" будет осуществлять закупки за средства и в соответствии с правилами Всемирного банка в рамках их совместного проекта с Министерством социальной политики Украины. Все процедуры будут объявляться в системе Прозорро", - рассказала Надежда Бегун.

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По ее словам, это должно стать сигналом для других международных партнеров Украины по более активному использованию электронной системы Прозорро.

"Всемирный банк первый начал использовать Прозорро в своих закупках. На сегодня в электронной системе объявлено более 300 таких тендеров, и мы ожидаем, что этот опыт поможет нам привлечь других стейкхолдеров к использованию нашей электронной системы и одновременно с этим улучшить процессы и функциональность Прозорро", - пояснила Надежда Бегун.

Напомним:

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С декабря 2023 года, когда начал работу Государственный оператор тыла (ДОТ), 23 украинские компании впервые приняли участие в тендерах на закупку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

13 опытных компаний, которые давно работают на отечественном рынке, но ранее не сотрудничали с государством, стали победителями в закупках одежды и другой текстильной продукции для ВСУ.

Экономическая правда