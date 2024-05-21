Из-за массовых отключений света на Розетке вырос спрос на кабели и адаптеры
На сайте онлайн-ритейлера Rozetka в апреле выросли продажи кабелей и адаптеров.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет LIGA.net
В Rozetka объясняют это недавними отключениями света, что увеличило спрос на различные кабели-переходники.
В апреле украинцы больше всего покупали товары из таких категорий:
- Корм для кошек
- Кабели и адаптеры
- Стиральные средства
- Чехлы для мобильных телефонов
- Кофе
"По сравнению с мартом, стиральные средства уступили свое второе место именно кабелям", - говорится в релизе.
Читайте также: Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?
Напомним:
Из-за массовых отключений электроэнергии в "Эпицентре" спрос на зарядные станции в течение недели вырос более чем в восемь раз.
Экономическая правда