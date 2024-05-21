Из-за массовых отключений света на Розетке вырос спрос на кабели и адаптеры

На сайте онлайн-ритейлера Rozetka в апреле выросли продажи кабелей и адаптеров.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет LIGA.net

В Rozetka объясняют это недавними отключениями света, что увеличило спрос на различные кабели-переходники.

В апреле украинцы больше всего покупали товары из таких категорий:

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- Корм для кошек

- Кабели и адаптеры

- Стиральные средства

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- Чехлы для мобильных телефонов

- Кофе

"По сравнению с мартом, стиральные средства уступили свое второе место именно кабелям", - говорится в релизе.

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Напомним:

Из-за массовых отключений электроэнергии в "Эпицентре" спрос на зарядные станции в течение недели вырос более чем в восемь раз.

Экономическая правда