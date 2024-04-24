США вимагають 3 роки в'язниці для засновника Binance 

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Міністерство юстиції США просить для засновника найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance Чанпенг Чжао 36 місяців увʼязнення після того, як визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Про це пише Reuters.

За словами прокурорів в окружному суді західного округу Вашингтона, вирок у вигляді позбавлення волі строком на 36 місяців є виправданим, з огляду на масштаби навмисного порушення Чжао законодавства США та його наслідки.

Судове засідання у справі Чжао має відбутись 30 квітня, на якому буде остаточно визначено міру покарання для засновника Binance.

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Влада США заявила, що Binance не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій з визначеними терористичними групами, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та Ісламську державу Іраку та Сирії, або ІДІЛ.

Зазначається, що федеральні правила винесення вироків передбачають максимальне покарання у вигляді 18 місяців ув'язнення для Чжао, який погодився не подавати апеляцію на будь-яке продовження терміну ув'язнення до цього терміну. Він перебуває на волі у США під заставу у 175 млн доларів.

Прокурори заявили, що платформа Binance також підтримувала продаж матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми і була одержувачем значної частини коштів, отриманих від програм-вимагачів.

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Нагадаємо:

У 2022 році після краху криптобіржі FTX Комісія з цінних паперів (SEC) США зацікавилася великими криптопроєктами, зокрема Tron, Coinbase, Gemini та Genesis. Комісія впевнена, що всі криптомонети є цінними паперами, тому кожен причетний до їх випуску чи продажу порушує американське законодавство.

На початку 2023 року після років розслідувань і повідомлень про порушення санкцій та інші зловживання SEC звернулася до суду щодо найбільшого гравця криптоіндустрії – Binance. До звинувачень у незаконній торгівлі цінними паперами додалися факти відмивання коштів, обслуговування підсанкційних клієнтів з Ірану та РФ, проведення трансакцій в інтересах терористів та кіберзлочинців.

Підсумком юридичної битви між SEC і Binance стала мирова угода, за якою біржа виплатить рекордні для галузі 4,3 млрд дол штрафу, а її засновник і CEO, "король криптоіндустрії" Чанпен Чжао, пішов у відставку.