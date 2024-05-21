В Украине участились кибератаки на бухгалтеров: в Госспецсвязи назвали причину
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Государственной службе специальной связи и защиты информации фиксирует рост количества кибератак на бухгалтеров.
Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
"Злоумышленники по группировке UAC-0006, имеющие целью похищение средств, рассылают письма с вредоносными файлами на почтовые ящики украинских организаций", – говорится в сообщении.
По данным CERT-UA, существует высокая вероятность того, что в ближайшее время злоумышленники активизируют мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
CERT-UA призывает руководителей предприятий принять срочные меры по повышению кибербезопасности автоматизированных рабочих мест бухгалтеров, в частности:
проверить компьютеры наличие индикаторов компрометации;
ввести необходимые политики и механизмы защиты.
Напомним:
Ранее в Госспецсвязи сообщили, что россияне начали использовать новые методы в кибератаках против украинских военных.