В Украине участились кибератаки на бухгалтеров: в Госспецсвязи назвали причину

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Государственной службе специальной связи и защиты информации фиксирует рост количества кибератак на бухгалтеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

"Злоумышленники по группировке UAC-0006, имеющие целью похищение средств, рассылают письма с вредоносными файлами на почтовые ящики украинских организаций", – говорится в сообщении.

По данным CERT-UA, существует высокая вероятность того, что в ближайшее время злоумышленники активизируют мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

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CERT-UA призывает руководителей предприятий принять срочные меры по повышению кибербезопасности автоматизированных рабочих мест бухгалтеров, в частности:

проверить компьютеры наличие индикаторов компрометации;

ввести необходимые политики и механизмы защиты.

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Напомним:

Ранее в Госспецсвязи сообщили, что россияне начали использовать новые методы в кибератаках против украинских военных.