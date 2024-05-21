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Кабмин выделил более 428 миллионов для компенсации ремонтов по программе "єВідновлення"

Вторник, 21 мая 2024, 18:18 - Анастасия Дячкина

Кабинет Министров выделил более 428 миллионов гривен для компенсации гражданам стоимости проведенных ремонтов по программе "єВідновлення".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства

"Сегодня правительство выделяет из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы "єВідновлення". Это средства для компенсаций гражданам стоимости выполненных ремонтов в домах, пострадавших от войны", - отметил глава правительства.

По словам премьера, за год действия программы "єВідновлення" ею воспользовались более 57 тыс украинцев, получивших от государства более 11 млрд грн. В частности, из них 5,8 млрд грн – это средства на ремонты и еще 5,6 млрд грн – на покупку недвижимости через жилищный сертификат.

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Напомним:

По словам Елены Шуляк, одна из основных причин, почему украинцам отказывают в компенсации по программе "єВідновлення", – уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр прав.

жилье недвижимость инфрастуктура Кабмин
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Экономическая правда
Укр / Рус
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