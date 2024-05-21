После проверки БЭБ коммунальщики расторгли договор о закупке медоборудования за 6 миллионов 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 6 млн грн из местного бюджета при проведении тендерной закупки рентгеновской диагностической системы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В БЭБ установили, что должностные лица одного из коммунальных предприятий в Киевской области объявили тендеры на закупку рентгенодиагностической системы. Чиновники собирались потратить на это почти 6 млн гривен.

Специалисты Бюро проанализировали рыночные цены и выяснили, что стоимость закупки значительно завышена. Кроме того, на аукцион был заявлен только один участник, который и был признан победителем торгов.

Реклама:

Аналитики Теруправления рекомендовали распорядителю средств пересмотреть решение о закупке медицинского оборудования.

В результате заказчик разорвал заключенный договор с поставщиком.

Напомним:

Реклама:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве обнаружили столичное предприятие-экспортера элитных автотранспортных средств, которое неправомерно сформировало отрицательное значение налога на добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн.

Экономическая правда