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После проверки БЭБ коммунальщики расторгли договор о закупке медоборудования за 6 миллионов 

Вторник, 21 мая 2024, 19:42 - Виктор Волокита
 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 6 млн грн из местного бюджета при проведении тендерной закупки рентгеновской диагностической системы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В БЭБ установили, что должностные лица одного из коммунальных предприятий в Киевской области объявили тендеры на закупку рентгенодиагностической системы. Чиновники собирались потратить на это почти 6 млн гривен.

Специалисты Бюро проанализировали рыночные цены и выяснили, что стоимость закупки значительно завышена. Кроме того, на аукцион был заявлен только один участник, который и был признан победителем торгов.

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Аналитики Теруправления рекомендовали распорядителю средств пересмотреть решение о закупке медицинского оборудования. 

В результате заказчик разорвал заключенный договор с поставщиком. 

Напомним:

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве обнаружили столичное предприятие-экспортера элитных автотранспортных средств, которое неправомерно сформировало отрицательное значение налога на добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн.

Экономическая правда

БЭБ тендер
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