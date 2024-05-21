Правительство уволило одного заместителя министра энергетики и назначило другого

Кабинет министров провел кадровые ротации в Министерстве энергетики.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Так, правительство уволило Ярослава Демченкова с должности заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Демченкова уволили по собственному желанию. Копию заявления он обнародовал в Facebook.

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"Сегодня я покидаю пост заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции. Эти 4 года работы были очень активными, продуктивными и переполненными невероятными вызовами", - написал Демченков.

Он добавил, что намерен и дальше "работать над устойчивым восстановлением страны в сотрудничестве с международными партнерами".

При этом правительство назначило Романа Андарака, который до этого был генеральным директором Директората стратегического планирования и европейской интеграции Минэнерго.

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Должность заместителя министра энергетики по цифровизации была вакантной с февраля 2024 года, когда уволили Фарида Сафарова.

Экономическая правда