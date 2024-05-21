Все разделы
Укр / Рус

В Харькове были обесточены 190 тысяч абонентов, в Донецкой области без напряжения 101 населенный пункт

Вторник, 21 мая 2024, 12:23 - Виктор Волокита

Из-за обстрелов были обесточены или остаются без напряжения абоненты в 7 областях Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Харьковская область. Сегодня после утреннего обстрела выключались сети облэнерго в г. Харьков. Для недопущения технологических нарушений в областном центре было обесточено около 190 тысяч абонентов - по состоянию на сейчас все запитаны. Из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи точек учета.

Донецкая область. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 3,5 тысячи абонентов в 2 населенных пунктах. Энергетики запитали 4,6 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. На утро остается без напряжения 101 населенный пункт, всего - 47,1 тысячи абонентов.

Реклама:

Днепропетровская область. Из-за боевых действий обесточивались 557 точек учета. Большинство запитано. 

Запорожская область. Ремонтные бригады устранили повреждения сетей прифронтовых территорий, вызванные обстрелами, и запитали 157 абонентов. В результате боевых действий остаются обесточенными более 3,7 тысячи абонентов в 51 населенном пункте.

Сумская область. Из-за вражеских обстрелов остаются обесточенными более 7,5 тысячи абонентов в 87 населенных пунктах.

Реклама:

Херсонская область. В г. Херсон в результате обстрела была обесточена 131 точка учета. Всего в областном центре без света остаются более 3 тысяч абонентов. В области остаются без напряжения 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

Черниговская область. В результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах.

Напомним:

Из-за обстрелов в понедельник, 20 мая, были обесточены абоненты в 7 областях Украины. 

электроэнергия война
Реклама:
Материалы по теме
Энергетики отменили графики отключения света до вечера: со скольки начнут выключать 21 мая 2024, 11:31
Откат реформы корпуправления ради дивидендов "Укрнафты", "Укрэнерго" применяет графики отключения электроэнергии 21 мая 2024, 10:30
В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время 20 мая 2024, 20:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте