В Харькове были обесточены 190 тысяч абонентов, в Донецкой области без напряжения 101 населенный пункт

Из-за обстрелов были обесточены или остаются без напряжения абоненты в 7 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Харьковская область. Сегодня после утреннего обстрела выключались сети облэнерго в г. Харьков. Для недопущения технологических нарушений в областном центре было обесточено около 190 тысяч абонентов - по состоянию на сейчас все запитаны. Из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи точек учета.

Донецкая область. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 3,5 тысячи абонентов в 2 населенных пунктах. Энергетики запитали 4,6 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. На утро остается без напряжения 101 населенный пункт, всего - 47,1 тысячи абонентов.

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Днепропетровская область. Из-за боевых действий обесточивались 557 точек учета. Большинство запитано.

Запорожская область. Ремонтные бригады устранили повреждения сетей прифронтовых территорий, вызванные обстрелами, и запитали 157 абонентов. В результате боевых действий остаются обесточенными более 3,7 тысячи абонентов в 51 населенном пункте.

Сумская область. Из-за вражеских обстрелов остаются обесточенными более 7,5 тысячи абонентов в 87 населенных пунктах.

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Херсонская область. В г. Херсон в результате обстрела была обесточена 131 точка учета. Всего в областном центре без света остаются более 3 тысяч абонентов. В области остаются без напряжения 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

Черниговская область. В результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах.

Напомним:

Из-за обстрелов в понедельник, 20 мая, были обесточены абоненты в 7 областях Украины.