Минфин США предупредил немецкие банки о последствиях за обход санкций против России

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки обойти их, чтобы самим избежать потенциальных санкций, которые могут перекрыть им доступ к доллару.

Об этом пишет Reuters.

"Россия продолжает закупать чувствительные товары и расширять свою способность производить эти товары внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и быть более амбициозными.

"Я призываю все присутствующие здесь институты принять усиленные меры по соблюдению законодательства и усилить внимание к попыткам России уклониться от него", - сказала Йеллен во время выступления во Франкфурте-на-Майне.

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"В необычно прямом предупреждении она призвала руководителей немецких банков контролировать соблюдение санкций иностранными филиалами и дочерними компаниями и обратиться к иностранным клиентам банков-корреспондентов с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска", - пишет Reuters.

"Россия отчаянно стремится получить критически важные товары из развитых стран, таких как Германия и США.

Мы должны оставаться бдительными, чтобы не допустить возможности для Кремля поставлять компоненты для своего ОПК и получить доступ к нашим финансовым системам для этого", - добавила Йеллен.

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Ее предупреждение Йеллен появилось вскоре после того, как Министерство финансов США успешно заставило австрийский Raiffeisen Bank, крупнейший западный банк в России, отказаться от сделки с участием российского олигарха Олега Дерипаски.

Срыв сделки стал очередной неудачей для банка, который подвергается критике за связи с Москвой, продолжающиеся уже более двух лет с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Давление также подчеркнуло готовность Вашингтона привлекать европейские банки к ответственности за их связи с Россией.

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Экономическая правда