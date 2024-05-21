Новости 21 мая: "посильный тариф" на электричество для населения, курс гривни обновил исторический минимум

О тарифе на электричество. Министерство энергетики сейчас продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения, окончательного решения еще нет.

О курсе гривни. Национальный банк Украины по итогам торгов на межбанке установил официальный курс гривны к доллару на среду, 22 мая, на уровне 39,8052 грн/долл по сравнению с 39,6650 грн/долл во вторник, 21 мая.

Об отключениях света. 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

О конфискации доходов от активов РФ. Совет ЕС 21 мая одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

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О дронах. "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило новые контракты на закупку 4200 БПаК DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

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Raiffeisenbank помогал путинскому олигарху вывести бизнес из-под санкций. Как не дать России разблокировать активы?

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Австрийский банк мог посодействовать российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести активы из-под санкций, но вовремя остановился. Такие попытки со стороны россиян еще будут. Как помешать схемам разблокировки российских активов?(укр)

Некому сесть за руль. Автоперевозки пошли на убыль из-за новых правил мобилизации

Как новые правила мобилизации повлияли на экспортеров и перевозчиков и могут ли получить бронирование дальнобойщики? (укр)