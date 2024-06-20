ВАКС назначил залог в 3 миллиона для экс-главы миграционной службы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему председателю Государственной миграционной службы, которого подозревают в завладении более 88 млн грн на ремонте админздания ведомства, меру пресечения в виде залога в 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения в виде 3 млн грн залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого такие процессуальные обязанности:

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прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Бывший глава миграционной службы подозревают в завладении более 88 млн грн на ремонте админздания для центрального офиса ведомства в Киеве.

Напомним:

НАБУ и САП совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины о подозрении в завладении более 88 млн грн.

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