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ВАКС назначил залог в 3 миллиона для экс-главы миграционной службы

Четверг, 20 июня 2024, 20:16 - Игорь Пилипив

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему председателю Государственной миграционной службы, которого подозревают в завладении более 88 млн грн на ремонте админздания ведомства, меру пресечения в виде залога в 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры. 

Отмечается, что следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения в виде 3 млн грн залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого такие процессуальные обязанности:

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  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Бывший глава миграционной службы подозревают в завладении более 88 млн грн на ремонте админздания для центрального офиса ведомства в Киеве. 

Напомним:

НАБУ и САП совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины о подозрении в завладении более 88 млн грн.

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