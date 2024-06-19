Дело Насирова: в НАБУ показали схему легализации более 21 миллиона евро

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило схему легализации части неправомерной выгоды, которую получил экс-глава ГФС Роман Насиров.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015 - 2016 гг. главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо экс-главы ГФС посодействовало последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

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В течение мая 2017 - апреля 2018 гг. указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовала всю сумму полученной взятки и потратила ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

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Отмечается, что сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.

Напомним:

24 мая за экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 55 миллионов гривен.

В начале мая судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Романа Насирова, уменьшив размер залога до 55 млн грн.

Ранее защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн.

В общем Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года его взяли под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

Экс-главу ГФС обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям агробарона Бахматюка.

Экономическая правда.