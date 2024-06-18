Экс-руководителя миграционной службы подозревают в хищении 88 млн грн на ремонте админздания 

НАБУ и САП совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины о подозрении в завладении более 88 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как говорится в сообщении, разоблачено последнее звено вертикали экс-сотрудников ГМС, задействованных в реализации схемы.

По данным следствия, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса.

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Бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

"Как установили НАБУ и САП, он привлек экс-главу ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ГМС, чтобы те поспособствовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили осуществление оплаты за "работы и услуги", - говорится в сообщении.

Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления "пустых актов" и дублирования работ.

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В результате реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись".

В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн грн.

В сентябре 2023 года о подозрении сообщили бывшим заместителю руководителя и начальнику хозяйственной части ГМС, а также бизнесмену - организатору схемы.

В пресс-службе НАБУ также добавили, что материалы, собранные детективами НАБУ во время досудебного расследования, помогли Антимонопольному комитету Украины выявить сговор трех подконтрольных бизнесмену компаний и оштрафовать их на почти 3,5 млн грн.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязанностей для экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева до 11 августа этого года.

Экономическая правда