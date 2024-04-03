Группа ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей после атак россиян
Среда, 3 апреля 2024, 09:19 -
После масштабных атак, совершенных Россией 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.
Об этом Группа ДТЭК сообщила в социальных сетях, обнародовав соответствующее видео.
"Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта", - говорится в сообщении под видео.
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Также в ДТЭК сообщили, что 5 из 6 их ТЭС серьезно повреждены. "Ситуация очень тяжелая…", – отметили в компании.
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Напомним:
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Ранее гендиректор компании Yasno заявлял, что в результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.
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