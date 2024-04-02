В Киевской области из-за непогоды энергетики переходят в усиленный режим работы - ДТЭК

В Киевской области непогода вызвала аварии в сетях, энергетики переходят в усиленный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК

"В Киевской области ухудшение погоды. До конца суток 2 апреля ожидается гроза, в отдельных районах области град и порывистый ветер", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что непогода уже вызвала аварии в сетях. Больше всего от стихии пострадал Белоцерковский район. Также есть проблемы в Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах.

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Добавляется, что энергетики уже начали ликвидацию последствий непогоды.

Экономическая правда.