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В Киевской области из-за непогоды энергетики переходят в усиленный режим работы - ДТЭК

Вторник, 2 апреля 2024, 19:36 - Игорь Пилипив

В Киевской области непогода вызвала аварии в сетях, энергетики переходят в усиленный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК

"В Киевской области ухудшение погоды. До конца суток 2 апреля ожидается гроза, в отдельных районах области град и порывистый ветер", - говорится в сообщении. 

В ДТЭК отмечают, что непогода уже вызвала аварии в сетях. Больше всего от стихии пострадал Белоцерковский район. Также есть проблемы в Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. 

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Добавляется, что энергетики уже начали ликвидацию последствий непогоды. 

Экономическая правда.

ДТЭК энергетика Киев
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