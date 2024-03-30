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В Донецкой и Днепропетровской областях отменили отключение света

Суббота, 30 марта 2024, 10:11 - Экономическая правда

Благодаря стабилизации энергетической ситуации - энергетика удалось отменить отключение света в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Донецкой и Днепропетровской области из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей.

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30 марта энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в этих областях и отменить отключения.

При этом, плановые или экстренные ограничения света все еще применяются в Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним:

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В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

ДТЭК энергетика война
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