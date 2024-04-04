"Новая почта" отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути
Почтовый оператор "Новая почта" объявил об отмене оплаты за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути: услуга переадресации будет бесплатной, если отправление еще не доставлено в конечный пункт назначения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- если переадресация на адрес, то нужно будет оплатить доставку курьером.
Отмечается, что заказать переадресацию можно через мобильное приложение "Новой почты" или бизнес-кабинет на сайте.
Чтобы воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении, нужно:
- выбрать отправление, которое нужно переадресовать;
- выбрать услугу "Переадресация";
- заполнить данные о новом месте доставки;
- нажать "Изменить место доставки".
"Обратите внимание, если вы изменили место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, - то доставка будет платной и рассчитывается как для нового отправления", - пояснили в компании.
Ранее переадресация была бесплатной только в пределах города.
Экономическая правда