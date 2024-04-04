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"Нова пошта" скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі

Четвер, 4 квітня 2024, 17:40 - Олексій Павлиш

Поштовий оператор "Нова пошта" оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок "Нової пошти" або бізнес-кабінет на сайті. 

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Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу "Переадресація";
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути "Змінити місце доставки". 

"Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, - то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення", - пояснили в компанії.

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Раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста. 

Економічна правда

Нова пошта
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