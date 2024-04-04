"Нова пошта" скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі
Поштовий оператор "Нова пошта" оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.
Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок "Нової пошти" або бізнес-кабінет на сайті.
Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:
- обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
- обрати послугу "Переадресація";
- заповнити дані щодо нового місця доставки;
- натиснути "Змінити місце доставки".
"Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, - то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення", - пояснили в компанії.
Раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста.
Економічна правда