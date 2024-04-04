"Нова пошта" скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі

Поштовий оператор "Нова пошта" оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок "Нової пошти" або бізнес-кабінет на сайті.

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Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу "Переадресація";

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути "Змінити місце доставки".

"Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, - то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення", - пояснили в компанії.

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Раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста.

Економічна правда