"Новая почта" запускает "коробкоматы", чтобы автоматизировать продажу упаковки

ФОТО: ПРЕСС-CЛУЖБА НП, LIGA

Почтовый оператор "Новая почта" в этом году запустит "коробкоматы" – устройства, позволяющие автоматизировать продажу упаковки.

Об этом рассказали в департаменте инноваций НП – R&D, говорится в материале LIGA.net.

В компании отметили, что эта разработка призвана упростить жизнь всем, кто часто отправляет посылки. "Коробкомат" может продать одну единицу упаковки всего за восемь секунд. Для сравнения: чтобы купить одну коробку в отделении у оператора, клиент в среднем тратит одну минуту.

Еще одна опция – продажа новых типов коробок, которые можно быстро упаковать без использования скотча. Запас коробок в одном автомате – до 100 штук, всего можно приобрести четыре разных типа коробок на вес отправления до 3 кг.

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Себестоимость новой коробки выходит на 30% дороже обычной. Однако это дополнение к услуге, которое создает дополнительную ценность, говорят в компании.

Напомним:

"Новая почта", входящая в группу компаний Nova, в 2023 году увеличила сеть в Украине на 23% - на 5 тыс. единиц, до 27 тыс.

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