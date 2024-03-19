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NovaPay продал собственных облигаций на 200 миллионов

Вторник, 19 марта 2024, 20:40 - Артур Крыжный

Клиенты международного финансового сервиса NovaPay уже приобрели облигаций его "дочки" "НоваПей Кредит" на сумму 200 млн грн.

Об этом говорится в релизе финучреждения.

"Собственные ценные бумаги NovaPay приобрели уже 500 клиентов на 200 млн грн", — говорится в сообщении.

Напомним:

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В декабре 2023 года, финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.

облигации Новая почта
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Экономическая правда
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