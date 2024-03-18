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"Новая почта" будет доставлять заказы с украинского OLX в Польшу

Понедельник, 18 марта 2024, 15:02 - Анастасия Жарикова

Оператор доставки "Новая почта" начала доставлять заказы с украинского OLX в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне украинцы в Польше могут заказывать вещи с маркетплейса OLX Украина в любое отделение Nova Post. Стоимость товара не должна превышать 1800 грн", - говорится в сообщении.

Услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой. 

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Срок доставки в Польшу составляет от 3 дней после подтверждения сделки продавцом. В то же время услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу. 

Для заказа товара с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше нужно:

  • выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua стоимостью до 1800 грн 
  • нажать "Купить с доставкой" и выбрать опцию "Новая почта в Польшу".
  • заполнить свои ФИО на украинском и выбрать город и отделение Nova Post в Польше. оплатить на сайте за доставку товара, стоимость и сбор за сервис "Безопасная сделка" украинской банковской картой онлайн.
  • ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше. 
 
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Самыми популярными категориями заказов сейчас является одежда, книги и мелкая техника. 

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Сейчас в Польше работают уже 40 отделений Nova Post, собственная курьерская доставка по всей стране и есть возможность получать и отправлять в Украину с почтоматов InPost. 

Напоминаем:

Почтовый оператор "Новая почта" в этом году запустит "коробкоматы" - устройства, позволяющие автоматизировать продажу упаковки. 

Новая почта компании услуги Украина Польша
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