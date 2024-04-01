Курс валют на 1 апреля: сколько стоят доллар и евро

На 1 апреля Национальный банк укрепил курс гривны к доллару и евро, курсы в банках также снизились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 38,9974 грн, евро - 42,1601 грн (29 марта доллар - 39,2214 грн, евро - 42,3670 грн).

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,58 - 39,41 грн против котировок в 37,23 - 39,74 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,64- 42,29 грн против курса 42,50 - 42,92 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,95 - 39,45 грн (курс на 29 марта - 39,05 - 39,5 грн);

Евро - 42,2 - 42,9 грн (курс на 29 марта - 42,3 - 42,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,8 - 39,4 грн;

Ощадбанк - 39,0 - 39,5 грн;

Укрэксимбанк - 38,9 - 39,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,36 грн.

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