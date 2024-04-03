Курс валют на 3 апреля: гривня продолжает падение

На 3 апреля Национальный банк продолжил снижение официального курса гривни к доллару и евро, соответственно валюты США и еврозоны подорожали в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,3236 грн, евро - 42,2768 грн (накануне доллар - 39,0749 грн, евро - 42,1384 грн).

На 10:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 39,02 - 39,47 грн против котировок в 39,23 - 39,46 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,94- 42,96 грн против курса 42,66 - 42,98 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,1 - 39,59 грн (курс на 2 апреля - 38,91 - 39,45 грн);

Евро - 42,2 - 42,9 грн (курс на 2 апреля - 42,15 - 42,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 39,0 - 39,6 грн;

Ощадбанк - 39,1 - 39,6 грн;

Укрэксимбанк - 39,05 - 39,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,53 грн за доллар, monobank - 39,51 грн.

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