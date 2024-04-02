Курс валют на 2 апреля: гривня снова ослабла к доллару

На 2 апреля Национальный банк ослабил гривну к доллару, но укрепил к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,0749 грн, евро - 42,1384 грн (накануне доллар - 38,9974 грн, евро - 42,1601 грн).

На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 39,00 - 39,37 грн против котировок в 37,82 - 39,44 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,71- 42,89 грн против курса 42,70 - 42,96 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,91 - 39,45 грн (курс на 1 апреля - 38,95 - 39,45 грн);

Евро - 42,15 - 42,9 грн (курс на 1 апреля - 42,2 - 42,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,85 - 39,45 грн;

Ощадбанк - 39,05 - 39,55 грн;

Укрэксимбанк - 38,95 - 39,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,36 грн.

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