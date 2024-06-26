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БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси 

Среда, 26 июня 2024, 12:25 - Виктор Волокита

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщает  пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что организатор схемы, используя нотариальные доверенности, оформил фиктивных физических лиц-предпринимателей партнерами всемирно известной службы такси. Правда, БЭБ не называет эту службу. 

Средства, уплаченные пассажирами за услуги перевозки, перечислялись на электронные кошельки компании-нерезидента и впоследствии направлялись в Украину своим партнерам для оплаты работы водителей. 

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В дальнейшем подозреваемый, используя реквизиты и банковские счета фиктивных ФЛП, получал средства от службы такси якобы за оплату "информационно-посреднических услуг". После этого выводил их в наличные через кассы в банках. 

При этом средства не декларировались, с них не уплачивался налог с доходов физических лиц, а бухгалтерская отчетность не подавалась. 

Таким образом фигурант обналичил 18,7 млн грн, скрыл полученные доходы и избежал уплаты более 3,3 млн грн налогов. 

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Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, черновые записи и тому подобное.

Как отмечается в сообщении, организатору схемы сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. 

Напомним: 

Детективы Теруправления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении местного жителя, который завозил в Украину транспортные средства под видом помощи для Вооруженных сил Украины.

Экономическая правда 

налоги БЭБ
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