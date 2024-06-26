БЭБ предупредило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы на Киевщине

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по реконструкции общеобразовательной школы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В сообщении говорится, что должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение реконструкции с достройкой общеобразовательной школы.

Отмечается, что при проведении закупки отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, завышены в среднем на 50%.

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Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с подрядной организацией. Таким образом сотрудники БЭБ предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета.

Напомним:

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