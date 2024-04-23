АРМА определило продавца яхты Медведчука

Комиссия по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, выбрала Troostwijk Auctions реализатором яхты Медведчука Royal Romance.

Соответствующее решение комиссия приняла во время заседания, пишет "Укринформ".

"По результатам заседания комиссии компания Troostwijk Auctions из Нидерландов определена победителем конкурса юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, для организации реализации арестованного актива на электронных торгах и осуществления мероприятий, необходимых для реализации актива - имущества юридического лица-нерезидента Lanelia Holdings Ltd., а именно судна яхты Royal Romance 2015 года выпуска номер международной морской организации 1012268", - отметил заместитель председателя АРМА по вопросам евроинтеграции АРМА Григол Катамадзе.

В течение пяти рабочих дней АРМА должно получить предложение от Troostwijk Auctions о заключении соответствующего договора.

Реклама:

В случае незаключения договора с победителем конкурса по разным причинам, реализатором Royal Romance может стать участник, который по сумме баллов занял второе место в конкурсе - аукционный дом Boathouse Auctions (США).

Напомним:

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

Реклама:

Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом.

Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.

В 2020 году стало известно, что Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн на свою жену Оксану Марченко.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

18 апреля закончился срок принятия документов для участия в конкурсном отборе юрлица, которое будет реализовывать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Согласно сообщению, претендентов три.