Офис генпрокурора хочет передать ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-центре "Судебной власти Украины".

Соответствующее ходатайство прокуроры подали в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

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Напомним:

Главное следственное управление Нацполиции после расследования "Схем" о том, как владелец киевского ТРЦ "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения выезжал за границу, начало уголовное производство по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Владелец киевского торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки, говорилось в расследовании "Схем".

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Структуры бизнесмена Виктора Полищука, который имеет родственные связи с руководством РФ, в течение всего 2022 года не возвращали долги госбанкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не применили никаких штрафных санкций. В тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.