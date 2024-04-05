NovaPay в июне планирует запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса

Финансовый сервис NovaPay намерен запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МСБ) ориентировочно в июне, а в ближайшее время хочет выпустить кредитные карты.

Об этом сообщила директор по продажам компании Татьяна Виканова, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о продуктах кредитных, у нас будут кредитные линии для предпринимателей, и сейчас, в ближайшее время, мы выйдем с кредитной картой", – сказала она.

Виканова добавила, что в настоящее время продукт кредитной линии для МСБ находится в стадии разработки, его запуск ожидается примерно в июне этого года.

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Она напомнила, что месяц назад NovaPay имплементировала открытие счетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). По ее словам, счета открыли уже 4 000 ФЛП.

NovaPay преследует цель за этот год привлечь по меньшей мере 500 тыс клиентов и 50 тыс ФЛП, отметила Виканова.

"Если мы говорим о стратегии трех лет, то это 3 млн клиентов в onboarding, это международные платежи через наше мобильное приложение, это наложенный платеж. И не только в пределах Украины. И конечно это тоже посылка в кредит", – подчеркнула директор по продажам.

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Напомним:

В декабре 2023 года NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.