"Новая почта" создала компанию, которая будет заниматься генерацией электроэнергии
Группа компаний Nova, которой принадлежит и почтовый оператор "Новая почта", создала компанию Нова Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе.
Об этом сообщил соучредитель группы Nova Владимир Поперешнюк в Facebook.
Отмечается, что созданная компания также будет заниматься генерированием электроэнергии с помощью солнечных и газовых энергетических систем.
По его словам, когда россияне начали уничтожать энергоструктуру в конце 22-го, бизнес, домохозяйства быстро среагировали и начали закупать генераторы, аккумуляторы.
"Когда в последнее время РФ начала бить уже по генерации электроэнергии, мы поняли, что нужно усиливать автономность энергообеспечения. И создали компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом", - написал Поперешнюк.
Он добавил, что предприниматели очень быстро могут создать нужную для экономики мощности, если регуляции и запреты им не будут мешать.
Напомним:
"Новая почта" (НП), входящая в группу компаний Nova, в 2023 году увеличила сеть в Украине на 23% - на 5 тыс единиц, до 27 тыс.