"Новая почта" создала компанию, которая будет заниматься генерацией электроэнергии

Группа компаний Nova, которой принадлежит и почтовый оператор "Новая почта", создала компанию Нова Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Владимир Поперешнюк в Facebook.

Отмечается, что созданная компания также будет заниматься генерированием электроэнергии с помощью солнечных и газовых энергетических систем.

По его словам, когда россияне начали уничтожать энергоструктуру в конце 22-го, бизнес, домохозяйства быстро среагировали и начали закупать генераторы, аккумуляторы.

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"Когда в последнее время РФ начала бить уже по генерации электроэнергии, мы поняли, что нужно усиливать автономность энергообеспечения. И создали компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом", - написал Поперешнюк.

Он добавил, что предприниматели очень быстро могут создать нужную для экономики мощности, если регуляции и запреты им не будут мешать.

Напомним:

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"Новая почта" (НП), входящая в группу компаний Nova, в 2023 году увеличила сеть в Украине на 23% - на 5 тыс единиц, до 27 тыс.