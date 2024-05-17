Нацбанк ослабит требования к банкам, которые кредитуют малые электростанции

фото: facebook пышного

Национальный банк (НБУ) готов адаптировать отдельные требования к банкам для выдачи кредитов на строительство большого количества распределенных по стране малых объектов генерации.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, восстановление энергогенерирующих мощностей страны - это вопрос национальной безопасности. Потенциальная потребность в финансировании этого направления очень высока.

При этом возможности банковской системы находятся в плоскости кредитования, добавил он.

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"Это может быть кредитная поддержка проектов по построению большого количества распределенных по стране малых объектов генерации, которые являются относительно безопасными с точки зрения концентрации рисков и угрозы разрушения активов. Или же значительно более масштабные проекты, которые могут финансироваться, например, через консорциумное кредитование, где банки объединяют капитал и распределяют риски между собой.

Мы анализируем различные варианты и со своей стороны готовы адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро. Сегодня уже провели первую встречу с банками с иностранным капиталом, работающими в Украине", - написал Пышный.

"Я благодарю представителей банков, которые восприняли наше сообщение и готовы провести углубленную подготовительную работу на уровне персонала, чтобы определить имеющиеся возможности и критические направления, к которым они потенциально могут быть применены.

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Банковский сектор уже делает, то, что может и должен, но объективно спрос на инвестиционные бизнес-кредиты восстанавливается достаточно медленно. Нужны реальные проекты!", - добавил глава НБУ.

По его словам, подпитку спроса можно ожидать за счет максимального упрощения административно-разрешительных процедур и отдельной государственной программы поддержки, создания центров компетенции, которые объединят техническую и разрешительную экспертизу правительственных институтов, региональные аспекты и финансовые возможности.

Экономическая правда