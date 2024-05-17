За полгода 13 "опытных новичков" выиграли тендеры по имуществу для ВСУ: что поставляют 

С декабря 2023 года, когда начал работу Государственный оператор тыла (ДОТ), 23 украинские компании впервые приняли участие в тендерах на закупку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

Она уточнила, что речь идет о национальных производителях, имеющих многолетний опыт работы и работающих с ритейловыми сетями.

По ее словам, 13 опытных компаний, которые давно работают на отечественном рынке, но ранее не сотрудничали с государством, стали победителями в закупках одежды и другой текстильной продукции для ВСУ.

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Среди поставщиков постельного белья - украинские предприятия с опытом работы более 20 лет. Еще 5 украинских производителей ДОТ законтрактовал на поставку кариматов, сидений, матрасов, палаток.

Также 5 украинских производителей качественной военной амуниции отныне будут поставлять ее для армии напрямую. Трое из них законтрактованы на поставку тактических разгрузочных ремней, сумок, подсумок, еще по одному поставляют шлемы и тактические очки. Среди них есть те, что работают на украинском рынке уже более 10 лет. Ранее наши воины получали их продукцию через волонтеров, а теперь компании отправляют ее напрямую в ВСУ.

Напомним:

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Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) в мае сообщило, что сэкономило 2,2 млрд грн благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества для армии.

"Благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества Государственный оператор тыла сэкономил 2,2 млрд грн. Эти средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты для военных", - говорилось в сообщении.