Правительство совершенствует компенсации аграриям за разминирование своих земель

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для компенсации расходов за разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.

По его информации, предусмотрено предоставление компенсации с/х товаропроизводителям за разминирование за собственные средства земельных участков с/х назначения, расположенных на загрязненных территориях, на которых завершено ведение боевых действий, и на загрязненных территориях, которые были временно оккупированы, в период с 24.02.2022 по 15.04.2024.

Как сообщил Мельничук, также усовершенствован механизм рассмотрения заявлений на компенсацию расходов за разминирование земель с/х назначения юридических лиц или ФЛП, которые производят товарную с/х продукцию на земельных участках, находящихся в их собственности, и/или на арендованных ими земельных участках с/х назначения, бюджетным учреждением "Центр гуманитарного разминирования" и принятия соответствующего решения.

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"Обеспечено взаимодействие по обмену информацией между бюджетным учреждением "Центр гуманитарного разминирования" и Центром противоминной деятельности по результатам проведения нетехнического обследования земельных участков сертифицированными операторами противоминной деятельности, на которые подано заявление на компенсацию расходов за гуманитарное разминирование земель с/х назначения" - рассказал представитель Кабмина в Раде.

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, компенсации фермерам за разминирование сельхозземель будут подлежать 80% стоимости работ по разминированию. Закупка услуг будет происходить через Prozorro, что минимизирует коррупционные риски и создаст конкуренцию на рынке гуманитарного разминирования.

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