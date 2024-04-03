На Прикарпатье в газопровод осуществили незаконную врезку

На Прикарпатье в селе Пасечная работники Укрнафты обнаружили несанкционированную врезку в газопровод, информацию передали в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Работники Службы безопасности ПАО "Укрнафта" обнаружили несанкционированную врезку в газопровод на территории с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Информация о находке передана в соответствующие подразделения Национальной полиции Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении.

Незаконную врезку обнаружили при обследовании газопровода высокого давления на отрезке от ГРБ-3 до скважины "Бытков-801".

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По прибытии на место полиции, специалисты провели работы по раскопкам и обнаружили врезку в металлическую трубу высокого давления. В нее был вмонтирован шариковый кран к которому присоединен полиэтиленовый шланг черного цвета, ведущий в сторону жилых домов.

Сейчас устанавливаются убытки компании и лица, которые осуществили незаконную врезку.