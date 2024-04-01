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АРМА продает 1,5 тысячи тонн арестованного газа производства "Укрнафты"

Понедельник, 1 апреля 2024, 18:09 - Артур Крыжный

На продажу в системе "Prozorro.Продажи" выставлено 1553 тонны нефтяного сжиженного газа производства ПАО "Укрнафта". Актив находится в управлении Арма. Стартовая цена составляет 36,2 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Prozorro.Продажи".

Реализатор арестованного актива — аккредитованная в системе площадка U.Biz, выигравшая конкурс по организации этого аукциона.

Лот состоит из:

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  • 354,91 тонны нефтяного сжиженного газа марки А производства ПАО "Укрнафта". Местонахождение: Долинский ГПЗ Ивано-Франковской области;
  • 239,93 тонны сжиженного газа марки СПБТ производства ПАО "Укрнафта". Местонахождение: Гнединцовский ГПЗ Черниговской области;
  • 958,18 тонн нефтяного сжиженного газа марки А производства ПАО "Укрнафта". Местонахождение: Качановский ГПЗ Полтавской области.

Торги запланированы на 5 апреля. Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 апреля включительно.

газ Укрнафта АРМА
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