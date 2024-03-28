"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину
Четверг, 28 марта 2024, 18:50 -
"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это разведочная скважина проектной глубиной 1211 м. Прогнозный начальный дебит - 22,6 тонны нефти в сутки.
Строительство скважины выполняет подрядчик - ООО "Навигатор комплект". Он был определен на онлайн-платформе закупок Prozorro.
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Напомним:
ПАО "Укрнафта" в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года добыла нефти на 0,09% больше - 110,3 тысячи тонн, а газа на 10,7% больше - 92,1 млн кубометров.
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