Укрнафта

"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это разведочная скважина проектной глубиной 1211 м. Прогнозный начальный дебит - 22,6 тонны нефти в сутки.

Строительство скважины выполняет подрядчик - ООО "Навигатор комплект". Он был определен на онлайн-платформе закупок Prozorro.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года добыла нефти на 0,09% больше - 110,3 тысячи тонн, а газа на 10,7% больше - 92,1 млн кубометров.