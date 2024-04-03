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На Прикарпатті у газопровід здійснили незаконну врізку

Середа, 3 квітня 2024, 12:25 - Артур Крижний
На Прикарпатті у селі Пасічна працівники Укрнафти виявили несанкціоновану врізку у газопровід, інформацію передали у поліцію.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Працівники Служби Безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку у газопровід на території с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Інформація про знахідку передана у відповідні підрозділи Національної поліції Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.

Незаконну врізку виявили під час обстеження газопроводу високого тиску на відрізку від ГРБ-3 до свердловини "Битків-801".

По прибутті на місце поліції, фахівці провели розкопувальні роботи та виявили врізку в металічну трубу високого тиску. В неї був вмонтований кульковий кран до якого приєднано поліетиленовий шланг чорного кольору, який веде в сторону житлових будинків.

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Наразі встановлюються збитки компанії та особи, які здійснили незаконну врізку.

Укрнафта
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Економічна правда
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