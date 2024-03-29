"Укрнафта" получила дополнительную добычу почти в 140 тонн нефти в сутки

"Укрнафта" получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после проведения мер по интенсификации добычи на одном из западных месторождений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

В частности, было обработано 7 скважин – проведено 6 кислотных гидроразрывов и одну кислотную обработку. 5 из 7 операций выполнены за 13 дней.

Самая успешная скважина имеет прирост 47 тонн нефти в сутки и сейчас ее суточный дебит составляет 61 тонну нефти в сутки.

Реклама:

Напомним:

ПАО "Укрнафта" в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года добыла нефти на 0,09% больше - 110,3 тысячи тонн, а газа на 10,7% больше - 92,1 млн кубометров.

"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.

Реклама: