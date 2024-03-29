"Укрнафта" получила дополнительную добычу почти в 140 тонн нефти в сутки
Пятница, 29 марта 2024, 16:32 -
"Укрнафта" получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после проведения мер по интенсификации добычи на одном из западных месторождений.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
В частности, было обработано 7 скважин – проведено 6 кислотных гидроразрывов и одну кислотную обработку. 5 из 7 операций выполнены за 13 дней.
Самая успешная скважина имеет прирост 47 тонн нефти в сутки и сейчас ее суточный дебит составляет 61 тонну нефти в сутки.
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Напомним:
ПАО "Укрнафта" в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года добыла нефти на 0,09% больше - 110,3 тысячи тонн, а газа на 10,7% больше - 92,1 млн кубометров.
"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.
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