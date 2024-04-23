В КГГА не согласны с решением Минкульта о бывшей Арке дружбы народов

В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что бывшую Арку дружбы народов в Киеве могут демонтировать. Но директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева считает, что это поспешное решение и снос арки может быть опасным.

Об этом она рассказала в комментарии Суспільному.

Соловьева напомнила, что в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Соответственно департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.

Но министерство в одностороннем порядке решило снять памятник охраны с достопримечательности – теперь ведомство хочет, чтобы КГГА проводила демонтаж.

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Впрочем, по словам Соловьевой, КГГА и ее департамент не согласны с таким решением.

"Знаете, арка символизирует терпимость украинского народа. Вообще, украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность", – добавляет она.

Кроме того, Соловьева отметила, что это может быть опасно, ведь части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения. Поэтому демонтаж объекта – очень тяжелый, дорогой и опасный.

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Напомним:

Министерство культуры и информационной политики издало приказ о том, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве не подлежит внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Так, монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией потерял статус памятника истории и теперь может быть демонтирован.