Станции киевского метро "Тараса Шевченко" и "Почайну" будут ремонтировать без остановки движения

Капитальный ремонт, который будет проходить на перегоне между станциями "синей" ветки киевского метрополитена "Тараса Шевченко" и "Почайной" будут выполнять без остановки движения поездов между станциями.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА отметили, что тоннель между станциями требует ремонта, ведь был введен в эксплуатацию в 1980 году.

Окончательные проектные решения по ремонту определят после государственной экспертизы.

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Напомним:

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

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