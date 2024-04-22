Станции киевского метро "Тараса Шевченко" и "Почайну" будут ремонтировать без остановки движения
Капитальный ремонт, который будет проходить на перегоне между станциями "синей" ветки киевского метрополитена "Тараса Шевченко" и "Почайной" будут выполнять без остановки движения поездов между станциями.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА отметили, что тоннель между станциями требует ремонта, ведь был введен в эксплуатацию в 1980 году.
Окончательные проектные решения по ремонту определят после государственной экспертизы.
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Напомним:
Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.