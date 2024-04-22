В Киеве на Крещатике снова временно ограничат движение транспорта

23 апреля в Киеве на Крещатике будут кратковременно ограничивать движение транспорта из-за текущего ремонта покрытия.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

"Завтра, 23 апреля, с 10:00 до 16:00 по ул. Крещатик будут кратковременно ограничивать движение транспорта в связи с текущим ремонтом покрытия".

Для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы накануне ночью, а днем вторника, 23 апреля, при благоприятных погодных условиях будут асфальтировать покрытие.

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В местах выполнения ремонта на отдельных участках будет действовать краткосрочное ограничение движения транспорта, добавили в "Киевавтодоре".

Напомним:

В Киеве по улице Крещатик в апреле уже ограничивали движение транспорта от Бессарабской до Европейской площади.

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