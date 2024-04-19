Метро на Троещину: в КГГА показали работы на Подольском мосту

На Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, идет устройство железобетонных свай тоннеля", – написал Поворозник.

Он подчеркнул, что это один из важных для города инфраструктурных объектов, где ведутся активные работы.

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Поворозник отметил, что сейчас здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая (по направлению к ул. Оноре де Бальзака).

"В настоящее время осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен", - рассказал первый заместитель председателя КГГА.

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По его словам, следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи.

Кроме того, он отметил, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта с/на Троещину.

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Напомним:

Кличко обещает летом пустить движение автомобилей по Подольскому мосту и начать ремонт моста Метро.