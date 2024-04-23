У КМДА не згодні з рішенням Мінкульту щодо колишньої Арки дружби народів

У Міністерство культури та інформаційної політики заявили, що колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати. Але директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що це поспішне рішення і знесення арки може бути небезпечним.

Про це вона розповіла у коментарі Суспільному.

Соловйова нагадала, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.

Але міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус із пам'ятки – тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.

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Втім, за словами Соловйової, КМДА та її департамент не погоджуються з таким рішенням.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – додає вона.

Крім того, Соловйова зазначила, що це може бути небезпечно, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об'єкта – дуже важкий, дорогий і небезпечний.

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Нагадаємо:

Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про те, що колишня Арка дружби народів у Києві не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Так, монумент на ознаменування возз'єднання України з Росією втратив статус пам'ятки історії і відтепер може бути демонтований.